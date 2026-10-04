Eskişehir Sivrihisar'da çarpışan minibüs yan yattı, 5 kişi hafif yaralandı

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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen kazada otomobille çarpışan minibüs yan yattı. Kazayı araçlardaki 5 kişi hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Sivrihisar ilçesi Hızırbey Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Gün Sazak Caddesi'nden gelen B.K. idaresindeki26 RH 203 plakalı otomobil ile Güvenlik Caddesi istikametinden gelen F.B. idaresindeki 42 KC 329 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle minibüs yan yatarken, bagajındaki eşyalar etrafa saçıldı. Kazada minibüste bulunan O.B., M.B., E.B., G.B. ile otomobildeki B.K. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekiplerince ayakta müdahale edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı