Haberler

Eskişehir Sivrihisar'da çarpışan minibüs yan yattı, 5 kişi hafif yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Sivrihisar'da çarpışan minibüs yan yattı, 5 kişi hafif yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Hızırbey Mahallesi'nde otomobil ile minibüs çarpıştı, çarpmanın şiddetiyle minibüs yan yattı. Kazada araçlardaki 5 kişi hafif yaralanırken, sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ayakta müdahale etti.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen kazada otomobille çarpışan minibüs yan yattı. Kazayı araçlardaki 5 kişi hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Sivrihisar ilçesi Hızırbey Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Gün Sazak Caddesi'nden gelen B.K. idaresindeki26 RH 203 plakalı otomobil ile Güvenlik Caddesi istikametinden gelen F.B. idaresindeki 42 KC 329 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle minibüs yan yatarken, bagajındaki eşyalar etrafa saçıldı. Kazada minibüste bulunan O.B., M.B., E.B., G.B. ile otomobildeki B.K. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekiplerince ayakta müdahale edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 83 sitede yayınlandı.
Antalya'da kira ödemediği ileri sürülen kiracının dairesi alev alev yandı! Tanık: 'Benim çocuğum yaktı' dedi

Ev alev alev yandı! Kiracı anahtarı atıp tek cümle kurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ceyda Düvenci'nin son hali dikkat çekti! 'Evlilik yaramış'

Ünlü oyuncuyu görenler aynı detaya takıldı! "Gençleşmiş resmen"
Bursa'da kan donduran cinayet! Sevgilisiyle ormana gitti, tek başına döndü

Sevgilisiyle ormana gitti, tek başına döndü
Bolu'da eşiyle tartışan alkollü şahıs evinde kendini bıçakla yaraladı

Alkollü şahıs eşiyle tartıştıktan sonra dehşet saçtı
Sağlık Bakanlığı'na cihaz kiralama vaadiyle dolandırıcılık iddiası! Şüphelinin 831 milyon liralık işlem hacmi çıktı

Bakanlığa cihaz kiralama vaadi! 831 milyonluk para trafiği çıktı
Günlerdir gözaltında olan Yasin Kol ile ilgili yeni gelişme

Günlerdir gözaltında olan Yasin Kol ile ilgili yeni gelişme

Bakan Tekin'den YKS açıklaması: Ne sistem ne de usulü değişecek

Milyonlarca öğrencinin beklediği açıklama: Hiçbir şey değişmeyecek
Türkiye şampiyonu 13 yaşındaki güreşçi Yusuf Taha Turp hayatını kaybetti

Türkiye güreş şampiyonunun kahreden ölümü