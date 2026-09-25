Eskişehir Sivrihisar'da bahçeye inen aç tilki 'Boncuk' ev sahiplerince beslendi

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Eskişehir'in Yakapınar Mahallesi'nde akşam saatlerinde bahçeye inen aç tilki, ev sahipleri tarafından beslendi. "Boncuk" ismi verilen tilkinin yiyecek yediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivrihisar ilçesi Yakapınar kırsal Mahallesi'nde akşam saatlerinde sevimli bir olay yaşandı. Aç kaldığı değerlendirilen bir tilki, yerleşim yerine inerek müstakil bir evin bahçesine kadar geldi. Bahçelerindeki konuğu fark eden ev sahipleri, tilkiyi eli boş çevirmeyerek yiyecek ikram etti.

Ev sahiplerinin "Boncuk" adını verdiği sevimli tilki, kendisine sunulan yiyecekleri çekinmeden yedi. O anlar ev sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Karnını güzelce doyuran yabani tilki, bir süre sonra sessizce bahçeden ayrılarak doğal ortamına geri döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı