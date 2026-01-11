Eskişehir-Seyitgazi yolunda kuyruk oluştu
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi Kırka yolu üzerinde bir otomobilin yolda kalması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı sürücüler yolun kapalı olduğunu görünce geri dönmek zorunda kaldı. Yolda kalan aracın kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
Eskişehir- Seyitgazi yolunda bir otomobilin yolda kalması nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluşurken, kara yolunun kapalı olduğunu gören bazı sürücüler geri dönmek zorunda kaldı.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka yolu üzerinde bugün öğle saatlerinde bir otomobilin yolda kalması sonucu ulaşımda aksamalar yaşandı. Arıza nedeniyle güzergah üzerinde metrelerce araç kuyruğu oluşurken, yolun kapalı olduğunu gören bazı sürücülerin geri döndüğü görüldü. Yolda kalan aracın kaldırılmasının ardından, tıkanan trafik akışının tekrardan normale döndüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR