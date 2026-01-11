Haberler

Eskişehir-Seyitgazi yolunda kuyruk oluştu

Güncelleme:
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi Kırka yolu üzerinde bir otomobilin yolda kalması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı sürücüler yolun kapalı olduğunu görünce geri dönmek zorunda kaldı. Yolda kalan aracın kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

