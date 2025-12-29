Haberler

Hastane otoparkında 2 otomobilin küle döndüğü yangın anı kamerada

Güncelleme:
Eskişehir Şehir Hastanesi'nde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, kısa sürede diğer bir araca da sıçrayarak iki otomobilin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Olay, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Şehir Hastanesi D Blok Otoparkı'nda bulunan bir otomobilde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, park halindeki bir başka araca daha sıçradı. Yükselen alevler karanlığı aydınlatırken, çevredeki vatandaşlar büyük bir panik yaşadı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucunda, 34 DB 310 ve 26 AJY 261 plakalı otomobiller kullanılamayacak hale geldi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

