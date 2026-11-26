Eskişehir polisi kuyumcu esnafına dolandırıcılık semineri verdi, 150 kişi katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kuyumcu esnafına yönelik SİBERAY kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenledi. 150 kişinin katıldığı toplantıda nitelikli dolandırıcılık, sanal riskler, güvenli internet ve sosyal medyanın etkileri anlatıldı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dolandırıcılık ve sanal dünyadaki riskler hakkında kuyumcu esnafına bilgilendirme semineri yapıldı.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Asayiş Şube Müdürlüğünün de katılımıyla SİBERAY programı kapsamında kuyumcu esnafına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. 150 kişinin katıldığı etkinlikte katılımcılara; nitelikli dolandırıcılık, sanal dünyadaki risk ve tehditler, güvenli internet kullanımı ve sosyal medyanın etkileri hakkında bilgi verilerek siber suçlara karşı farkındalık oluşturulması amaçlandı. Bilgilendirme çalışmalarının süreceği bildirildi.