Haberler

Eskişehir Odunpazarı'nda otomobile yandan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Odunpazarı'nda otomobile yandan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dün akşam Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde otomobile yandan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; yaralanan sürücü ayakta tedavi edilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir'de bir otomobile yandan çarpan motosikletin yaralanan sürücüsüne sağlık ekipleri müdahale etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ozan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.B.M. isimli şahsın idaresindeki 26 APE 211 plakalı motosiklet, ara sokaktan çıkan Ö.D. isimli şahsın idaresindeki 06 ABA 677 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybederek motosikletten düşen sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 37 sitede yayınlandı.
9 yıl kimsesizler mezarlığında yatan Oğuzhan'ın kimliği DNA ile belirlendi! Baba mezarın açılmasını istedi

DNA yüzde 99,9 eşleşti ama baba ikna olmadı! İki rapor çelişiyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıtta peş peşe indirim! Motorinde tabela yine değişiyor

Rüzgar tersine döndü! Peş peşe ikinci indirim geliyor
Ankara'da gece yarısı düğmeye basıldı! 68 gözaltı, 94 kadına işlem

Başkentte gece yarısı düğmeye basıldı! 68 gözaltı, 94 kadına işlem

TFF'den olağanüstü toplantı kararı! Gözler 6 Ekim'e çevrildi

Ve TFF'den beklenen hamle geldi
Gurbetçiler gitti, onlar geldi! Esnaf bayram ediyor

Gurbetçiler gitti, onlar geldi! Esnaf bayram ediyor
TFF'de düğüm çözüldü! İşte hakemleri atayacak isimler

TFF'de düğüm çözüldü! İşte hakemleri atayacak isimler

Yasin Kol İstanbul'a böyle geldi! Görenler 'Ne bu rahatlık?' dedi

Bu görüntüye tepki yağıyor!
Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı için ihraç süreci başladı! Savunması istendi

Bunu beklemiyordu! Aldığı haberle resmen yıkıldı