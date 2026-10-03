Eskişehir Odunpazarı'nda otomobile yandan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Eskişehir Odunpazarı'nda otomobile yandan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dün akşam Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde otomobile yandan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; yaralanan sürücü ayakta tedavi edilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Eskişehir'de bir otomobile yandan çarpan motosikletin yaralanan sürücüsüne sağlık ekipleri müdahale etti.
Olay, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ozan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.B.M. isimli şahsın idaresindeki 26 APE 211 plakalı motosiklet, ara sokaktan çıkan Ö.D. isimli şahsın idaresindeki 06 ABA 677 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybederek motosikletten düşen sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.