Eskişehir Odunpazarı'nda motosiklet otomobile çarptı, 16 yaşındaki sürücü yaralandı

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Eskişehir'de önünde seyreden otomobile arkadan çarparak devrilen motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü yaralandı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; cadde üzerinde seyir halinde olan E.I. (16) idaresindeki 26 AJJ 756 plakalı motosiklet, aynı istikamette ilerleyen 26 ANA 188 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten düşen 16 yaşındaki sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü E.I., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı