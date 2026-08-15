Sahte Modem Dolandırıcılığı: 116 Milyon TL Vurgun, 90 Gözaltı

Eskişehir merkezli 19 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, internet altyapısının değiştiği yalanıyla vatandaşlara piyasa değerinin altında ve uyumsuz modem satarak yaklaşık 116 milyon TL haksız kazanç elde eden 90 şüpheli yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirildi. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından, şüpheli şirket çalışanlarının kendilerini Kablonet, Digitürk ve benzeri kurumsal iletişim firmalarının temsilcileri olarak tanıttıkları belirlendi. Zanlıların, vatandaşlara "Türkiye genelinde internet altyapısı değişiyor, eski modemler kullanım dışı kalacak, zorunlu geçiş yapılmazsa faturalarınız artacak ve internet hizmetiniz kesilecek" şeklinde asılsız beyanlarda bulundukları tespit edildi.

Altyapıya uyumsuz ve piyasa değerinin altında modemler gönderildi

Teknik zorunluluk ve resmi işlem algısı oluşturarak vatandaşların serbest iradesini baskı altına alan şüphelilerin, kapıda ödeme yöntemiyle satış yaptıkları anlaşıldı. Mağdurlara gönderilen modemlerin büyük bölümünün mevcut altyapılarla uyumsuz olduğu, piyasa değerinin oldukça altında kaldığı, vaat edilen indirimlerin uygulanmadığı ve cihazların aktif olarak kullanılamadığı belirlendi. Dosya kapsamında Türkiye genelinde 801 kişinin bu yöntemle mağdur edildiği belirlendi.

116 milyon TL para girişi ve 43,5 milyon TL'lik mal varlığına el koyma

Şüphelilere ait hesaplarda mağdurlardan aktarıldığı değerlendirilen yaklaşık 116 milyon TL para girişi olduğu tespit edildi. 14 Ağustos 2026 tarihinde Eskişehir merkezli; İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale, Muğla, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Erzurum, Kars, Ankara, Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Afyonkarahisar ve Yozgat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, şirket yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 90 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon neticesinde çok sayıda şüphelinin yanı sıra 13 şirketin banka ve kripto varlık hesaplarına el konuldu. Ayrıca suçtan elde edilen gelirle satın alındığı değerlendirilen toplam tahmini değeri 43 milyon 500 bin TL olan 5 otomobil, 1 daire, 1 dubleks villa ve 1 arsa muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı