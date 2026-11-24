Eskişehir Tepebaşı'nda hava aracı düştü! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Yörükakçayır Mahallesi sınırlarında bir hava aracı düştü. Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir hava aracının düştüğü öğrenildi.
NEDENİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ
Edinilen ilk bilgilere göre, Yörükakçayır Mahallesi sınırları içerisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle bir hava aracı düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı