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Eskişehir İl Jandarma Komutanı'ndan Öğrenciye Sıcak Karşılama

Eskişehir İl Jandarma Komutanı'ndan Öğrenciye Sıcak Karşılama
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Eskişehir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Ramazan Bayramı tebriği için kendisine kart gönderen öğrenci Muhammed Ali Arslan'ı makamında ağırladı. Ardından okulda öğrencilerle bir araya gelindi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, kendisine 'Ramazan Bayramı Tebrikleri' çerçevesinde tebrik kartı gönderen 3'üncü sınıf öğrencisi Muhammed Ali Arslan'ı makamında ağırlayıp onun okuduğu okulda öğrencilerle bir araya geldi.

Paylaşılan bilgiye göre; Odunpazarı Milli Zafer İlkokulu'nda öğrenim gören 3/G sınıfı öğrencisi Muhammed Ali Arslan, 'Ramazan Bayramı Tebrikleri' etkinlikleri çerçevesinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir'e tebrik kartı gönderdi. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde Tuğgeneral Demir; okul müdürü Harun Sever, sınıf öğretmeni Zeynep İnanoğlu ve öğrenci Ali Arslan'ı Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı makamında ağırladı. Ardından, Milli Zafer İlkokulu jandarma ekiplerince ziyaret edildi. Ekiplerce sınıf ortamında öğrencilerle sohbet edilirken, çeşitli hediyeler dağıtıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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