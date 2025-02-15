Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yılmaz, şehit ailelerini ziyaret etti

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve eşi Birnur Yılmaz, şehit Komiser Mustafa Ay ve şehit Polis Memuru Uğur Ürker'in ailelerine ziyarette bulundu.

Müdür Yılmaz ilk olarak, 12 Ocak 1977 tarihinde Ankara'nın Polatlı ilçesinde şehit olan Komiser Mustafa Ay'ın eşi ve kızını ziyaret etti. Ardından, 10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Beşiktaş'ta hain terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Polis Memuru Uğur Ürker'in ailesine ziyarette bulundu. Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, şehit ailelerine başsağlığı diledi. - ESKİŞEHİR