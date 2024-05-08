Eskişehir Güvenlik Bilgilendirme Toplantısında Nisan Ayı Verileri Paylaşıldı

Eskişehir Valiliğince her ay düzenlenen Eskişehir Güvenlik Bilgilendirme toplantısında, Nisan ayında güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmalara dair veriler paylaşıldı.

Her ay düzenli olarak canlı yayınla yapılan Eskişehir Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Eskişehir Valiliğince yapıldı. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında, Valilik Binası'nda yapılan Nisan ayı toplantısına, Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve Eskişehir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir katıldı. Toplantıda Nisan ayı boyunca terör, asayiş, göçmen kaçakçılığı, siber, trafik, kaçakçılık ve organize konularındaki Nisan ayına ait yapılan çalışmalar ile elde edilen veriler paylaşıldı. Nisan ayı içerisinde Eskişehir'de güvenlik güçlerince; 13 terör, 2 bin 987 asayiş, 59 kaçakçılık ve organize şube, 500 trafik, 65 siber, 12 göçmen kaçakçılığı olmak üzere toplam 3 bin 626 olaya müdahile edildiği aktarıldı. Toplantıda ele geçirilen suç unsurları ve yakalanan şahıslar hakkında rakamlar paylaşıldı. - ESKİŞEHİR