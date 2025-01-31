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Eskişehir Emniyetinden Hırsızlık ve Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme

Eskişehir Emniyetinden Hırsızlık ve Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme
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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, evden hırsızlık, dolandırıcılık ve yankesicilik olaylarına karşı 1,347 vatandaşı bilgilendirdi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, önleyici çalışmalar kapsamında broşür dağıtımı yaparak vatandaşları bilinçlendirdi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından bin 347 vatandaşa evden hırsızlık, dolandırıcılık ve yankesicilik olaylarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nün suç oluşmadan önce "Önleyici Polislik" çerçevesinde yaptığı bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından 23-30 Ocak tarihlerinde bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, pazar yerleri, apartman, site ve umuma açık yerlerde evden hırsızlık, dolandırıcılık ve yankesicilik suçlarıyla ilgili çalışmalarda bin 265 vatandaş yüz yüze bilgilendirildi. Ayrıca bilgilendirme faaliyetleri sırasında 560 adet broşür dağıtımı yapıldı. Yapılan açıklamada, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaların kesintisiz şekilde devam edeceği aktarıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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