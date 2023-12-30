Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nden 53 Bin 80 Vatandaşa Bilgilendirme

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2023 yılında çeşitli konu ve çalışmalarla toplam 53 bin 80 vatandaşa yönelik bilgilendirme yapıldı.

Eskişehir'de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların mağduriyetlerinin önüne geçilmesi ve bireysel olarak alabilecekleri önlemlere yönelik, evden veya iş yerinden hırsızlık, dolandırıcılık, kapkaç, sahte para konuları ile Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi (KADES), Narkotik Suçlarla Mücadele (UYUMA) projeleri hakkında çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmalarda; Resmi/özel kurum ve iş yerlerine yapılan 7 bin 98 ziyarette, 18 bin 762 vatandaşa ulaşıldı. Yıl içerisinde vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde 251 toplantı yapılarak 34 bin 318, 2023 yılında ise toplam 53 bin 80 vatandaşa bilgilendirme çalışmaları yapıldı. - ESKİŞEHİR