Eskişehir'deki Yangın Kısmen Kontrol Altına Alındı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan ve Afyonkarahisar'ın Sarıcaova Mahallesi'ne sıçrayan yangının kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.

Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla ve Fethiye mahallelerine yakın bir bölgede dün sabah saatlerinde çıkan yangın, Afyonkarahisar'ın kırsal Sarıcaova Mahallesi'ne sıçradı. Alevlerin bölgeye yaklaşık 300 metre yaklaşması nedeniyle yerleşim yerleri boşaltıldı. Havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda yangının kısmen kontrol altına alındığı öğrenildi.

Yangından etkilenen 2 işçi tedavi gördü

Gece gündüz demeden zorlu şartlar altında müdahaleye devam eden ekipler, yangından olumsuz etkilendi. Afyonkarahisar'a sıçrayan yangında 1 orman işçisi dumandan etkilenirken, 1 işçinin kolunda ise hafif derecede yanık oluştu. UMKE ekiplerinin müdahale ettiği 2 işçiye oksijen tüpü ve yanık tedavisi yapıldığı aktarıldı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR