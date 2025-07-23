Eskişehir'deki Yangın Kısmen Kontrol Altına Alındı

Eskişehir'deki Yangın Kısmen Kontrol Altına Alındı
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki yangın, Afyonkarahisar'ın Sarıcaova Mahallesi'ne sıçrayarak yerleşim yerlerinin boşaltılmasına neden oldu. Yangın kısmen kontrol altına alındı, 2 işçi tedavi ediliyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan ve Afyonkarahisar'ın Sarıcaova Mahallesi'ne sıçrayan yangının kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.

Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla ve Fethiye mahallelerine yakın bir bölgede dün sabah saatlerinde çıkan yangın, Afyonkarahisar'ın kırsal Sarıcaova Mahallesi'ne sıçradı. Alevlerin bölgeye yaklaşık 300 metre yaklaşması nedeniyle yerleşim yerleri boşaltıldı. Havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda yangının kısmen kontrol altına alındığı öğrenildi.

Yangından etkilenen 2 işçi tedavi gördü

Gece gündüz demeden zorlu şartlar altında müdahaleye devam eden ekipler, yangından olumsuz etkilendi. Afyonkarahisar'a sıçrayan yangında 1 orman işçisi dumandan etkilenirken, 1 işçinin kolunda ise hafif derecede yanık oluştu. UMKE ekiplerinin müdahale ettiği 2 işçiye oksijen tüpü ve yanık tedavisi yapıldığı aktarıldı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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