Eskişehir'deki Yangın Hızla Söndürüldü

Eskişehir'deki Yangın Hızla Söndürüldü
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Eskişehir'in Çukurhisar Mahallesi'nde bir arazide çıkan yangın, çiftçilerin ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.

Eskişehir'de bir arazide çıkan yangın, çiftçinin ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucunda büyümeden söndürüldü.

Olay, Çukurhisar Mahallesi'nin girişinde Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun kenarında bulunan bir arazide henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Çevredeki çiftçiler, yangının yayılmaması amacıyla traktörlerine pulluk takıp alevleri söndürmeye çalıştı. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yangın söndürüldü. Alevlerin yaklaşık 10 dönümlük bir alana yayıldığı belirtilirken, bölgede soğutma çalışması yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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