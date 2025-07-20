Eskişehir'deki Park Yangını Kontrol Altına Alındı

Eskişehir'deki Park Yangını Kontrol Altına Alındı
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Eskişehir'in 30 Ağustos Zafer Parkı'nda meydana gelen ağaç yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Eskişehir'de parkta ağaçların tutuştuğu ve geniş alana yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Çankaya Mahallesi Mustafa Özel Bulvarı üzerinde bulunan 30 Ağustos Zafer Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir sebeple parktaki ağaçlar tutuştu. Yükselen alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın daha geniş bir çevreye yayılmadan söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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