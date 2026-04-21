Eskişehir'e 4 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Eskişehir'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi Liman Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 aracın karıştığı kazada bir otomobil yan yattı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Meydana gelen kazada 4 araçta toplam 7 kişi yaralanırken, 6'sı olay yerinde tedavi edildi. Kazada yaralanan 38 yaşındaki M.Y. isimli şahıs ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı