İl Emniyet Müdürü Yılmaz, yılbaşı tedbirlerini denetledi

İl Emniyet Müdürü Yılmaz, yılbaşı tedbirlerini denetledi
Güncelleme:
Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, yılbaşı kutlamaları için alınan güvenlik tedbirlerini denetledi. Alışveriş merkezleri ve pazarlar gibi yerlerde yapılan incelemelerle güvenliğin sağlanması amaçlandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, il genelinde alınan yılbaşı tedbirleriyle ilgili denetim gerçekleştirdi.

Bu akşam kutlanacak olan yılbaşı kapsamında il genelinde çeşitli güvenlik tedbirleri alındı. İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Emniyet Müdür Yardımcısı, Asayiş Şube Müdürü, Tepebaşı ve Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürleri ile birlikte yılbaşı tedbirlerini denetledi. İl Emniyet Müdürü Yılmaz; alışveriş merkezleri, pazarlar ve uygulama noktalarında incelemelerde bulundu. - ESKİŞEHİR

