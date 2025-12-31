İl Emniyet Müdürü Yılmaz, yılbaşı tedbirlerini denetledi

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, il genelinde alınan yılbaşı tedbirleriyle ilgili denetim gerçekleştirdi.

Bu akşam kutlanacak olan yılbaşı kapsamında il genelinde çeşitli güvenlik tedbirleri alındı. İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Emniyet Müdür Yardımcısı, Asayiş Şube Müdürü, Tepebaşı ve Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürleri ile birlikte yılbaşı tedbirlerini denetledi. İl Emniyet Müdürü Yılmaz; alışveriş merkezleri, pazarlar ve uygulama noktalarında incelemelerde bulundu. - ESKİŞEHİR