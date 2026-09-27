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Eskişehir'de yaya yolun karşısına geçerken motosikletin çarpmasıyla ağır yaralandı

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Eskişehir'de yaya yolun karşısına geçerken motosikletin çarpmasıyla ağır yaralandı
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Eskişehir'de dün gece Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen yaya, motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yayanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi, polis inceleme başlattı.

Eskişehir'de yolun karşısına geçmek isteyen bir yaya, motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yayanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza, dün gece saatlerinde Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; cadde üzerinde seyir halinde olan U.K. idaresindeki 26 AOS 269 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan A.T. isimli yayaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan yaya ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı A.T., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yayanın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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