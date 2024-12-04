Üye Girişi
Haberler
Suriye ordusundan videolu mesaj: İdlib'e geliyoruz

Beşar Esad'dan videolu mesaj! Teröristlerin apar topar kaçtığı yere gidiyorlar

 Esad rejiminin tankları muhaliflerin eline geçti

Esad'ın aldığı darbe öyle böyle değil! Bunların hepsi muhaliflerin eline geçti

 ABD'den korkunç silah hamlesi: Ukrayna'ya verilen füzeler Rusya'nın en derinine isabet edecek

Ukrayna'ya verilen füzeler Rusya'nın en derinine isabet edecek
Güney Kore'de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti

Sıkıyönetime karşı parlamentonun kararı ortalığı karıştıracak

Eskişehir'de Yangın: Müstakil Ev Kül Oldu, Yaşlı Çift Tedavi Altında

Eskişehir'de Yangın: Müstakil Ev Kül Oldu, Yaşlı Çift Tedavi Altında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde sigortanın kısa devre yapması sonucu çıkan yangında bir müstakil ev tamamen yanarak kül oldu. Yangından etkilenen yaşlı çift, ambulansta tedavi edildi. Olayla ilgili polis soruşturması başlatıldı.

Eskişehir'de sigortanın kısa devre yapması sonucunda çıktığı tahmin edilen yangında müstakil ev küle döndü. Yangına banyoda yakalanarak dumandan etkilenen talihsiz yaşlı adam ve içeride bulunan eşi ambulansta tedavi edildi.

Olay, saat 22.15 sularında Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Üçsaray Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerindeki bir müstakil evde yangın çıktı. Sigortanın kısa devre yapması sonucunda çıktığı tahmin edilen yangın sonucunda, kısa sürede evin içini yoğun duman kapladı. Yangına banyoda yakalanan mülk sahibi K.G. isimli erkek şahıs ve içerideki diğer 6 kişi kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı.

Yangından etkilenen yaşlı çift ambulansta tedavi edildi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen ve vücutlarında hafif derecede yanıklar oluşan K.G. ile eşi H.G., sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi. Diğer 5 kişi ise şans eseri yangından yara almadan kurtuldu. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının da yapıldığı ev küle dönerek kullanılamaz hale gelirken, soğuk havada dışarıda kalan mülk sakinleri büyük üzüntü yaşadı.

Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ukrayna'ya verilen füzeler Rusya'nın en derinine isabet edecek
img

Sosyal medyayı ikiye bölen namaz
img

90'ların ses getiren yıldızından itiraf
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 4 Aralık 2024 Cuma Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 4 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 4 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 4 Aralık Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 4 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 4 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Mitrovic Fenerbahçe'ye mi gelecek? 2025 yıllık kira artış oranı ne oldu? Dursun Özbek hangi kanalda 3 Aralık Salı? Dursun Özbek CANLI izle! Beyza neden bayıldı? MasterCHef Beyza sağlık durumu ne? Manisa elektrik kesintisi! 4-5 Aralık Akhisar, Turgutlu, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Halep Türkiye'nin mi oldu, Halep kimin?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.