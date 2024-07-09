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Eskişehir'de Yan Bakma Tartışması Kanlı Bitti

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Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada, 1'i ağır 2 kişiyi bıçakla yaralayan yabancı uyruklu şahıs adliyeye sevk edildi. Olay, Odunpazarı ilçesinde bir parkta meydana geldi. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda, 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. Yaralılardan biri ağır durumda olduğu için ameliyata alındı. Polis ekipleri, olaya karışan şüphelileri gözaltına aldı. Olayda bıçakla yaralama suçundan şüpheli olan Afganistan uyruklu şahıs adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada, 1'i ağır 2 kişiyi bıçakla yaralayan yabancı uyruklu şahıs adliyeye sevk edildi.

Dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi'nde bulunan bir parkta iki grup arasında yan bakma meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda, C.P.M. (17) ile A.İ.A. (19) bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Karın ve göğüs bölgesinden bıçaklanarak ağır yaralanan C.P.M., ameliyata alındı. Yırtılan midesi dikilen C.P.M.'nin, yoğun bakımda gözlem altına alındığı öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda kavgaya karıştığı belirlenen yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri karakoldaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayda C.P.M.'yi ve A.İ.A.'yı bıçakla yaraladığı belirlenen Afganistan uyruklu Hossein K., emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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