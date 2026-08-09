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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

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Eskişehir’de polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada çok sayıda sentetik ecza ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada çok sayıda sentetik ecza ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Bursa Yolu Polis Uygulama Noktası'nda durdurulan bir araçta yapılan aramada bin 681 adet sentetik ecza ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyon doğrultusunda "TCK 188 (uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti)" suçu kapsamında haklarında işlem başlatılan K.S.V., Ö.F.B., K.D., M.E. ve O.A. isimli 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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