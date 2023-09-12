Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı. Operasyonda 11 bin 257 sentetik uyuşturucu hap ile 3,76 gram bonzai ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekipleri tarafından kent merkezindeki bir adrese düzenlenen operasyonda şüpheliler E.G. ile Ş.D. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılara ait valizde yapılan aramada, 11 bin 257 sentetik uyuşturucu hap ile 3,76 gram bonzai ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.