Haberler

Uyuşturucu operasyonlarında 51 şüpheliye işlem yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin son 1 haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 51 şüpheliye işlem yapıldı, 9 kişi tutuklandı. Çok miktarda narkotik madde ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 51 şüpheliye işlem yapılırken, narkotik maddeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, 8-14 Haziran 2026 tarihleri arasında il genelinde çalışma yapıldı. Ekiplerin 39 olaya müdahale ettiği operasyonlar sonucunda 51 şüpheliye işlem yapılırken, 9 şahıs tutuklandı ve 42 şahıs serbest bırakıldı. Denetimlerde ayrıca 424,45 gram metamfetamin, 11 bin 454 adet sentetik ecza hapı, 47,86 gram esrar maddesi, 103 bin kök haşhaş, 247,07 gram bonzai maddesi, 6 adet ecstasy hap ve 2,72 gram bonzai hammadde ele geçirildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum seçimin yapılacağı tarihi verdi

Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı seçimin yapılacağı tarihi verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kerem Aktürkoğlu'nun maçtan çıkmama sebebi belli oldu

Kerem'in maçtan çıkmama sebebi belli oldu
Ülkeyi sarsan bungee jumping skandalında 3 tutuklama

Ülkeyi sarsan skandal! Görüntülerin ardından düğmeye basıldı
Adana'da nefes kesen anlar: Mahalleli seferber oldu, minibüs son anda kurtuldu

Alevlerin arasındaki minibüsü mahalleli kurtardı
Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti

Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti
Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Mutabakat zaptı basına sızdı! İşte anlaşmada yer alan 14 madde

Masadaki 14 kritik madde ortaya çıktı
Yeni parti kuracağı konuşulan Özgür Özel'in beklediği anket sonuçları geldi

Koltuğunu kaybeden Özel'in beklediği anket sonuçları geldi