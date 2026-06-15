Uyuşturucu operasyonlarında 51 şüpheliye işlem yapıldı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 51 şüpheliye işlem yapılırken, narkotik maddeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, 8-14 Haziran 2026 tarihleri arasında il genelinde çalışma yapıldı. Ekiplerin 39 olaya müdahale ettiği operasyonlar sonucunda 51 şüpheliye işlem yapılırken, 9 şahıs tutuklandı ve 42 şahıs serbest bırakıldı. Denetimlerde ayrıca 424,45 gram metamfetamin, 11 bin 454 adet sentetik ecza hapı, 47,86 gram esrar maddesi, 103 bin kök haşhaş, 247,07 gram bonzai maddesi, 6 adet ecstasy hap ve 2,72 gram bonzai hammadde ele geçirildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı