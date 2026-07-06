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Eskişehir'de polis ve jandarmadan ortak operasyon: 41 şüpheliye işlem yapıldı

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin 29 Haziran-5 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 41 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 2 kişi tutuklandı.

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce uyuşturucu ile mücadele kapsamındaki denetimlerde 41 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce 29 Haziran - 05 Temmuz 2026 tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında denetimler yapıldı. Denetimler sonucu; 403,23 gram metamfetamin maddesi, 147,72 gram bonzai maddesi, 27 gram esrar maddesi, 423 adet sentetik ecza hapı, 81,50 gram skunk maddesi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Jandarma ve polis ekiplerince 30 olaya müdahale edilip, işlem yapıldı. İşlem yapılan 41 şahıstan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 39 şahıs serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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