Eskişehir'de uyuşturucu denetimleri devam ediyor

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin 18-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 37 şahıstan 3'ü tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce 18 - 24 Mayıs tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında denetimler yapıldı. Denetimler sonucu; 6,15 gram metamfetamin maddesi, 285 adet sentetik ecza hapı, 113,39 gram bonzai maddesi, 102,53 gram esrar maddesi ve 5,29 gram kokain ele geçirildi. Jandarma ve polis ekiplerince 32 olaya müdahale edilip, işlem yapıldı. İşlem yapılan 37 şahıstan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 34 şahıs serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
