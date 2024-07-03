Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 22 Bin 302 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Eskişehir'e uyuşturucu girişinin engellenmesi amacıyla polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, araçlarında 22 bin 302 adet sentetik ecza ele geçirilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde girişini önlemek amacıyla çalışma yapıldı. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucu 1 araç durdurularak Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arama yapıldı. Aramalar neticesinde, 22 bin 302 adet sentetik ecza, ele geçirildi. Haklarında işlem başlatılan, M.O. ve E.Ç. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR