Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'in Beylikova İlçesi'nde polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen 2 şüpheliye işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Beylikova İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçuyla ilgili çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2 gram metamfetamin, 1 gram bonzai maddesi ve 1 pay aparatı ele geçirilirken, şahıslara gerekli işlemlerin uygulandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR