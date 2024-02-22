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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

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Eskişehir'in Beylikova İlçesi'nde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 2 şüpheliye uyuşturucu madde bulundurma suçundan işlem yapıldı. Operasyonda 2 gram metamfetamin, 1 gram bonzai ve 1 pay aparatı ele geçirildi.

Eskişehir'in Beylikova İlçesi'nde polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen 2 şüpheliye işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Beylikova İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçuyla ilgili çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2 gram metamfetamin, 1 gram bonzai maddesi ve 1 pay aparatı ele geçirilirken, şahıslara gerekli işlemlerin uygulandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Beylikova Güvenlik Uyuşturucu Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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