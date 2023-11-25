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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

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Eskişehir'in Beylikova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı. Evde yapılan aramada 40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede 2 kişinin evlerinde uyuşturucu bulundurduğu ve kullandığı bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Evde yapılan aramada 40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" ile "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Beylikova Eskişehir Jandarma Güvenlik Hukuk 3. Sayfa Haberler

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