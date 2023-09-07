Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda 91,6 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler tutuklandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan O.D. ile Z.D'ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada 91,6 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.