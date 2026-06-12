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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: Yakalanan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: Yakalanan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı
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Eskişehir'de düzenlenen narkotik operasyonunda vücut boşluklarında ve midesinde uyuşturucu taşıyan şahıslar yakalandı. 16 şüpheliden 10'u tutuklandı, yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Eskişehir'de uyuşturucu maddeleri vücut boşluklarında ve mide içerisinde taşıdığı belirlenen şahıslar polis ekiplerince yakalandı. Operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, gençleri zehirlemeye çalışan sokak satıcılarının yakalanmasına ve uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik olarak 1-10 Haziran 2026 tarihleri arasında çalışma gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlarda, yurt dışından uyuşturucu madde temin ederek Eskişehir'e getirmeye çalışan ve uyuşturucu maddeleri vücut boşluklarında ve mide içerisinde taşıdığı belirlenen şahıslar yakalandı. Ayrıca, kurulan kenevir yetiştirme düzeneğine yönelik yapılan operasyonda, ekiplerin dikkatli araması sonucu düzeneğin arka kısmında gizlenmeye çalışan bir şüpheli yakalandı. Bunun yanı sıra, besihane olarak kullanılan bir alanda gerçekleştirilen aramalarda da yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelilerden 10'u tutuklandı

Yürütülen operasyonlar kapsamında toplam 16 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda; 21 bin 44 adet sentetik ecza hap, 1 kilogram metamfetamin, 250 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 52 gram esrar maddesi, 5 adet ecstacy, 1 gram kokain, 150 kök haşhaş bitkisi, 9 adet hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Haklarında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan işlem yapılan 14 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı. Ayrıca, 1 şüpheli hakkında '2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun', 1 şüpheli hakkında ise '3298 Sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun' kapsamında işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHarun Karadul:

garip olan şey bir yanda böyle operasyonlar yapılıyo öte yanda uyuşturucu sorunu artmaya devam ediyo komşu ülkelere bakarsak daha sıkı tedbirler alıyo ama sonuç hep aynı kalıyo bu işin çözümü operasyondan daha derininde sanırım

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Haber YorumlarıAyşe Çolak:

işte bu yüzde gençler uyuşturucuya düşüyo artık toplumda değerler değişti ne bileyim aileler ilgilenmiyo çocuklarına devlet de çok geç harekete geçiyo çevremizde bunu yaşayan arkadaşlar var hepsi benzer sorunlar yaşıyo

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Haber YorumlarıKenan Say:

valla bu operasyonları gördükçe merak ediyorum arkasında kimler var uyuşturucunun kaynağını keserseniz satıcılar da kalmazdı hep üst yapıyı merak ettim bu işlerin

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