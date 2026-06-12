Ege Üniversitesi'nde yolsuzluk operasyonunda 41 şüpheli adliyede

İzmir'de Ege Üniversitesi (EÜ) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile satın alma birimlerinde kamu ihaleleri ve doğrudan temin süreçlerinde usulsüzlük yaptıkları, belirli firmalara menfaat sağladıkları ve kamu zararına neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 41 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversitenin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ve satın alma birimlerinde görev yapan kamu görevlileri ile çeşitli firma yetkililerinin, örgütlü şekilde hareket ederek kamu ihaleleri ve doğrudan temin süreçlerinde usulsüzlük yaptıkları iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. Bu kapsamda belirli firmalara menfaat sağladıkları ve kamu zararına neden oldukları gerekçesiyle 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ekipler, 9 Haziran'da İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

ESKİ BAŞHEKİM DE GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda eski EÜ Hastanesi Başhekimi Devrim B. ve eski Ege Üniversitesi Hastanesi Genel Sekreteri Muhterem A.'nın da yer aldığı 47 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca operasyonda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, çok sayıda dijital materyale de incelenmek üzere el konulduğu bildirildi.

'3,1 MİLYAR TL KAMU ZARARI' İDDİASI

Şüpheliler tarafından EÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ndeki ihale ve doğrudan temin alımlarında usulsüzlük yapıldığı, kurum yöneticileri ile bazı şirket temsilcilerinin organize şekilde hareket ederek kamu zararına neden oldukları öne sürüldü. Ayrıca ihale süreçlerinde rekabet koşullarının ortadan kaldırıldığı ve kamu kaynaklarının belirli kişi ve firmalara menfaat sağlamak amacıyla kullanıldığı yönündeki iddialar sonrası başlatılan soruşturma kapsamında yürütüldüğü belirtildi. İnceleme ve değerlendirmelerde; Sayıştay raporlarında da tespit edildiği üzere EÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen alım işlemleri nedeniyle yaklaşık 3 milyar 100 milyon Türk lirası kamu zararının oluştuğu değerlendirildiği belirtildi. Şüphelilerden 6'sı, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 41 şüpheli ise bu sabah adliye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı