Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu, yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu suçları ile mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Odunpazarı ilçesinde satmak amacıyla uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı. Yapılan araştırma ve takip sonucunda ticari bir taksi içerisinde 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerin üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 4,5 gram esrar, 352 adet sentetik ecza hap, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör, 42 adet kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi.

Operasyonun ardından şüpheli şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğer şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı