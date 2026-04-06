Uyuşturucu operasyonlarında 56 şüpheliye işlem yapıldı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 56 şüpheliye işlem yapılırken, çok miktarda narkotik madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, 30 Mart - 6 Nisan 2026 tarihleri arasında il genelinde çalışma yapıldı. Ekiplerin 51 olaya müdahale ettiği operasyonlar sonucunda 56 şüpheliye işlem yapılırken, 4 şahıs tutuklandı ve 52 şahıs serbest bırakıldı. Ayrıca 308,68 gram metamfetamin, 462 adet sentetik ecza hapı, 3,35 gram esrar, 241,42 gram kokain ve 396,26 gram bonzai maddesi ele geçirildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

