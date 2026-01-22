Haberler

Eskişehir'de üçüncü kattan düşen şahıs ağır yaralandı

Eskişehir'de üçüncü kattan düşen şahıs ağır yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de 45 yaşındaki işitme ve konuşma engelli S.D. adlı şahıs, kapısı kilitli dairesinin penceresinden düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya müdahale edip hastaneye kaldırdı. Olayı gören bir komşu ise baygınlık geçirdi.

Eskişehir'de üçüncü kattaki dairenin penceresinden düşen şahıs ağır yaralandı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Orhangazi Mahallesi Kaleler Sokak üzerinde bulunan 11 dış kapı numaralı üç katlı apartmanın en son katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kapısı kilitli olan dairenin içinde bulunan S.D. (45) isimli işitme ve konuşma engelli olduğu iddia edilen şahıs, üçüncü kattaki dairenin camından önce elektrik tellerini tuttu sonra da henüz bilinmeyen bir sebeple yere düştü. Olay yerine ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri şahsa ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Çilingir yardımıyla kilitli olan kapıyı açan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, olayı gören bir komşu ise fenalaşarak baygınlık geçirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Esad'dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı'nda

Rusya, Esad'dan sonra Suriye'de ilk defa bunu yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin

Dev zincir marketten et aldılar, eve gelince şoke oldular
Amedspor'a bir kötü haber daha

Çileleri bitmiyor! Amedspor'a bir kötü haber daha
DEM Parti Iğdır İl Eş Başkanı Kaynar tutuklandı

Dün gözaltına alınan DEM'li başkan tutuklandı
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kiralamak için gittiği boş daire sonu oldu
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin

Dev zincir marketten et aldılar, eve gelince şoke oldular
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek

Vatandaşın dert yandığı konu için olumlu mesaj: Rahatlayacaklar