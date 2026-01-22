Eskişehir'de üçüncü kattan düşen şahıs ağır yaralandı

Eskişehir'de üçüncü kattaki dairenin penceresinden düşen şahıs ağır yaralandı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Orhangazi Mahallesi Kaleler Sokak üzerinde bulunan 11 dış kapı numaralı üç katlı apartmanın en son katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kapısı kilitli olan dairenin içinde bulunan S.D. (45) isimli işitme ve konuşma engelli olduğu iddia edilen şahıs, üçüncü kattaki dairenin camından önce elektrik tellerini tuttu sonra da henüz bilinmeyen bir sebeple yere düştü. Olay yerine ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri şahsa ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Çilingir yardımıyla kilitli olan kapıyı açan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, olayı gören bir komşu ise fenalaşarak baygınlık geçirdi. - ESKİŞEHİR