Dönüş yapan minibüs motosiklete böyle çarptı
Eskişehir'de Odunpazarı ilçesinde U dönüşü yapmaya çalışan minibüs, önünden geçmeye çalışan motosiklete çarptı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.
Eskişehir'de cadde üzerinde U dönüşü yapmaya çalışan minibüsün motosiklete çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Odunpazarı ilçesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, cadde üzerinde U dönüşü yapmaya çalışan minibüsün önünden geçmeye çalışan motosiklet görünüyor. Şoförün hamle yapması ile minibüs motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı