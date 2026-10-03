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Eskişehir’de tuvalette bir şahıs silahla vurulmuş halde ölü bulundu

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Eskişehir’de tuvalette bir şahıs silahla vurulmuş halde ölü bulundu
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Eskişehir Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin tuvaletinde bir şahıs silahla vurulmuş halde ölü bulunurken, polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eskişehir Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin tuvaletinde bir şahıs silahla vurulmuş halde ölü bulunurken, polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bölgedeki tuvaletten silah sesi geldiğini duyan bir vatandaş, durumu çim biçen görevlilere bildirdi. Tuvalete giren görevliler, içeride silahla vurulmuş halde kanlar için kalan bir erkek şahısla karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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