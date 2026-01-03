Haberler

Otomobilin tramvayla çarpıştığı kazada maddi hasar oluştu

Otomobilin tramvayla çarpıştığı kazada maddi hasar oluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de bir otomobilin tramvaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası maddi hasar ile sonuçlandı. Kaza sonrasında bölgedeki trafik kilitlendi, polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Eskişehir'de bir otomobilin tramvaya çarpışması sonucu gerçekleşen trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, dün akşam saatlerince İki Eylül Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 06 FEL 813 plakalı otomobil, kavşakta hareket halindeki tramvayla çarpıştı. Yaşanan çarpışma sonucunda otomobilde ve tramvayda maddi hasar oluşurken, bölgedeki trafik kilitlendi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza mahallinin ekiplerce fotoğraflanmasının ardından otomobilin ve tramvayın hareket ettirilmesiyle trafiğin akışı normale döndü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Ülkesinden kaçırılan Maduro ne ile suçlanıyor, nerede yargılanacak? ABD'den açıklama var

Maduro ne ile suçlanıyor, nerede yargılanacak? ABD'den açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İrfan Can Kahveci'den Mert Hakan Yandaş paylaşımı

İrfan Can'dan Mert Hakan Yandaş paylaşımı
Seçime böyle gidiyor: Makam odasında padişah kıyafetiyle poz veren oda başkanı

Seçime böyle gidiyor: Makam odasının kapı detayı daha bomba
Evine taktırdığı kamera kızı ve eşinin öldürüldüğü anları kaydetti

Evine taktırdığı kamera kızı ve eşinin öldürüldüğü anları kaydetti
İran'da olaylar sürerken Pakistan sınırında çatışma

İran'da olaylar sürerken sınırda çatışma: Çok sayıda kayıp verdiler
İrfan Can Kahveci'den Mert Hakan Yandaş paylaşımı

İrfan Can'dan Mert Hakan Yandaş paylaşımı
İlk maçını eski takımına karşı oynayabilir! Fenerbahçe yeni transferini açıkladı

İlk maçı eski takımına karşı! Fenerbahçe yeni transferini açıkladı
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia

SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı