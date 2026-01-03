Otomobilin tramvayla çarpıştığı kazada maddi hasar oluştu

Eskişehir'de bir otomobilin tramvaya çarpışması sonucu gerçekleşen trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, dün akşam saatlerince İki Eylül Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 06 FEL 813 plakalı otomobil, kavşakta hareket halindeki tramvayla çarpıştı. Yaşanan çarpışma sonucunda otomobilde ve tramvayda maddi hasar oluşurken, bölgedeki trafik kilitlendi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza mahallinin ekiplerce fotoğraflanmasının ardından otomobilin ve tramvayın hareket ettirilmesiyle trafiğin akışı normale döndü. - ESKİŞEHİR