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Eskişehir'de Trafoda Yangın: Elektrik Kesintisi Yaşandı

Eskişehir'de Trafoda Yangın: Elektrik Kesintisi Yaşandı
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Odunpazarı ilçesinde bir trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle mahallede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.

Eskişehir'de bir trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürülürken, mahallede bir süre elektrik kesintisi yaşandı.

Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi'nde elektrik trafosunda meydana gelen yangın korkuttu. Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekiplerince yangın büyümeden kontrol altına alındı. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışması yapıldı. Yangın çıkış nedeni araştırılıyor. Yangın dolayısıyla mahallede bir süre elektrik kesintisi yaşandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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