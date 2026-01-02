Haberler

Eskişehir'de trafik kazası, 1 ölü, 1 yaralı

Eskişehir'de trafik kazası, 1 ölü, 1 yaralı
Güncelleme:
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki sürücü Oğuzhan Çiftçi yaşamını yitirirken, eşi Yağmur Çiftçi ağır yaralandı. Kaza, genç çiftin yakınlarını yasa boğdu.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kaza, dün gece Sivrihisar'a 8 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Eskişehir'den Ankara'nın Polatlı ilçesine doğru 06 VTN plakalı otomobili ile seyreden Oğuzhan, henüz belirlenemeyen bir sebeple aracın kontrolünü kaybetti. Otomobil, önce bankere çarptı, ardından takla attı. Kazada 22 yaşındaki sürücü Oğuzhan Çiftçi olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunun eşi Yağmur Çiftçi ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk tedavisi yapılan Yağmur Çiftçi'nin, sevk edildiği Eskişehir'deki hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Genç çiftin geçtiğimiz yıl evlendiği bildirildi. Kaza, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
