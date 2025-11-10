Haberler

Otomobil ile çarptığı husumetlisini demir çubukla döverek öldürdü

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde, Y.N. adlı zanlının otomobiliyle çarptığı Ahmet Çalık'ı darp ederek ölümüne sebep olduğu olayda, jandarma zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Eskişehir'de jandarma ekipleri, otomobili ile çarpıp yaraladığı, daha sonra aracından inip darp ettiği vatandaşın ölümüne sebep olan zanlıyı yakalama çalışmalarını sürdürüyor.
Alınan bilgiye göre olay Çifteler ilçesi Orta köyde yaşandı. Zanlı Y.N., babasına ait otomobil ile hayvancılıkla uğraştığı öğrenilen Ahmet Çalık'a kasıtlı olarak çarptı. Daha sonra araçtan inen Y.N., demir çubuk ile Ahmet Çalık'ın kafasına defalarca vurdu. Ağır yaralanan Çalık, Acil Sağlık Ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Çalık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayın ardından jandarma ekipleri şüpheliyi yakalama çalışması başlattı. Babasına ait araçla olay yerinden kaçan şüphelinin kullandığı aracı Sivrihisar yakınlarında takla atmış vaziyette bulundu. Kaçan Y.N.'in Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yakınlarının bulunduğu iddia edildi.
Öte yandan, hayatını kaybeden Ahmet Çalık, yakanları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
