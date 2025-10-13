Haberler

Eskişehir'de Trafik Kazası: 8 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Eskişehir'de bir otomobilin altında kalan 8 yaşındaki çocuk, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Sağ kolunda kırık şüphesi bulunan çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Eskişehir'de otomobilin altında kalan 8 yaşındaki çocuk yaralandı. Vatandaşların el birliğiyle kaldırdıdığı aracın altından çıkartılan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 17.35 sıralarında Fatih Mahallesi Halman Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kadın sürücünün kullandığı otomobil, tramvay yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan F.N. (8) isimli çocuğa çarptı. Yaralanan çocuk aracın altında kalırken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar el birliğiyle aracı kaldırarak F.N.'yi sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık ekiplerinin hızla müdahale ettiği çocuk, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağ kolunda kırık şüphesi olduğu belirtilen çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza mahallinde yaşanan panik dolu anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kayıt altına alındı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500
