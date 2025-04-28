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Eskişehir'de Trafik Denetimlerindeki Cezalar Arttı

Eskişehir'de Trafik Denetimlerindeki Cezalar Arttı
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Eskişehir'de son bir haftada yapılan trafik denetimlerinde 27 bin 874 araç kontrol edildi ve 8 bin 279 trafik cezası yazıldı. Denetimlerde ayrıca 52 yaralanmalı ve 70 maddi hasarlı trafik kazasına müdahale edildi.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 27 bin 874 araç kontrol edilirken, 8 bin 279 adet trafik cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan trafik denetimleri sürüyor. Bu çerçevede 21-28 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 3 bin 788 yük taşımacılığı, 640 yolcu taşımacılığı, 2 bin 913 alkol denetimi, bin 414 motosiklet, 6 bin 730 emniyet kemeri ve 12 bin 389 diğer kontrol türleri gerçekleştirildi. Toplam 27 bin 874 araç ve sürücünün denetlendiği çalışmalar sonucunda 8 bin 279 adet trafik cezası yazılırken, 248 araç trafikten men edildi ve 77 sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca, çalışmalar sırasında 52 yaralanmalı ve 70 maddi hasarlı trafik kazasına müdahalede bulunuldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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