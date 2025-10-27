Haberler

Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 7 Bin 809 Ceza Yazıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, son bir haftada 25 bin 322 araç ve sürücü kontrol edildi, 7 bin 809 trafik cezası yazıldı.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 25 bin 322 araç ve sürücü kontrol edilirken, 7 bin 809 adet ceza yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sürüyor. Bu çerçevede, 20-27 Ekim 2025 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce; 4 bin 73 yük taşımacılığı, 654 yolcu taşımacılığı, 3 bin 840 alkol denetimi, 768 adet motosiklet ve 6 bin 218 emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirildi. Toplam 25 bin 322 araç ve sürücünün denetlendiği çalışmalarda 7 bin 809 adet trafik cezası yazılırken, 327 araç trafikten men edildi ve 77 sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca, çalışmalar sırasında meydana gelen 60 yaralanmalı ve 71 maddi hasarlı trafik kazasına da ekiplerce müdahale edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 571 aktif hakemin 152'si bahis oynuyor

Türk futbolunda deprem! Büyük skandalı TFF Başkanı açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
Ünlülerin servet stratejisi belli oldu: Aşkın Nur Yengi'nin yatırımı şaşırttı!

Şaşırtan isim: Sanat dünyasının gizli emlak kraliçesi ortaya çıktı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Maratonun başlamasına günler kala Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
İstanbul dahil 15 il için kritik 36 saat! Baroklinik soğuk cephe geliyor

Bu sabahı unutun, İstanbul dahil 15 ilde kritik 36 saate girildi
71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu

71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu
Güllü'nün ölümünde yeni gelişme: Kızı ve yakın arkadaşı harekete geçti

Güllü'nün ölümünden haftalar sonra şaşırtan hamle
Kırmızı kart mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu

Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu
MHP kanun teklifi sundu: Yabancı dijital medya platformlarına uygulanan vergi artırılsın

MHP, yabancı dijital medya platformları için harekete geçti
Aralarındaki diyalog olay! Sergen Yalçın taraftarın karşısına çıktı

Deliye dönen taraftarların karşısına çıkan Sergen'in zor anları
Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Çakallarla Dans'ın 'Köfte Necmi'si ilk hasadını yaptı

Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Köfte Necmi'den ilk hasat
Domenico Tedesco evine sadece iki şey için gidiyor

Tedesco'dan taraftarı kendine hayran bırakan hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.