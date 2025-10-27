Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 7 Bin 809 Ceza Yazıldı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 25 bin 322 araç ve sürücü kontrol edilirken, 7 bin 809 adet ceza yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sürüyor. Bu çerçevede, 20-27 Ekim 2025 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce; 4 bin 73 yük taşımacılığı, 654 yolcu taşımacılığı, 3 bin 840 alkol denetimi, 768 adet motosiklet ve 6 bin 218 emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirildi. Toplam 25 bin 322 araç ve sürücünün denetlendiği çalışmalarda 7 bin 809 adet trafik cezası yazılırken, 327 araç trafikten men edildi ve 77 sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca, çalışmalar sırasında meydana gelen 60 yaralanmalı ve 71 maddi hasarlı trafik kazasına da ekiplerce müdahale edildi. - ESKİŞEHİR