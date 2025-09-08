Eskişehir'de Trafik Denetimleri: 112 Sürücü Belgesine El Konuldu

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen denetim çalışmaları sonucu 112 sürücü belgesine el konulurken, 446 araç ise trafikten men edildi.

Eskişehir genelinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından 1-8 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 25 bin 113 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimler kapsamında 4 bin 539 yük taşımacılığı yapan araç, 678 yolcu taşımacılığı yapan araç, 3 bin 131 alkol denetimi, 897 motosiklet ve 6 bin 705 emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirildi. Ayrıca, 9 bin 163 farklı türde trafik kontrolü yapıldı. Bu çalışmalar sonucunda 6 bin 503 trafik cezası kesildi, 446 araç trafikten men edildi ve 112 sürücünün ehliyetine el konuldu. Aynı zamanda 82 yaralanmalı, 80 maddi hasarlı ve 1 ölümlü trafik kazası meydana geldi. - ESKİŞEHİR