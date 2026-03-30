Eskişehir'de kontrolden çıkan tır otomobili altına aldı: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı

Eskişehir'de kontrolden çıkan tırın otomobili altına aldığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza anı, araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Eskişehir-Seyitgazi Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, karşı şeride geçerek Zafer Çivi (48) idaresindeki 03 AK 218 plakalı otomobili altına aldı. Tırın altında ezilen otomobilin sürücüsü ile yolcu Ela Can Çivi (18) yaralanırken, Kezban Çivi (43) hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan ölü ve yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ela Can Çivi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Vefat eden Kezban Çivi'nin cenazesi de ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza anı arkadan gelen başka bir otomobilin araç içi kamerasına anbean yansırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili NATO'dan açıklama

İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili beklenen açıklama geldi
Türkiye'ye karşı casusluk faaliyeti yürüten Önder Sığırcıkoğlu tutuklandı

12 yıl sonra yakalanan Türkiye'ye getirilen hainle ilgili yeni gelişme
Arabaların ön camlarındaki siyah noktalar ne işe yarıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı

O noktalar ne işe yarıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Apple, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki mağazalarını kapattı

Zenginlerin kaçtığı ülkeyi ABD'li teknoloji devi de terk ediyor
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı

Casuslukla suçlanan İranlı komutan uzun zaman sonra ortaya çıktı
Türk yapımı zırhlı araçlarla, kenti teröristlerden kurtardılar

Türk yapımı zırhlı araçlarla, kenti teröristlerden kurtardılar
Arabaların ön camlarındaki siyah noktalar ne işe yarıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı

O noktalar ne işe yarıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış

Başkanla 21 yaşındaki sevgilisi resmi törende! Verdiği göreve bakın
18 yıllık evlilik bitti! Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşandı

18 yıllık olaylı evlilik bitti