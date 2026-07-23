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Eskişehir'de tıra arkadan çarpan minibüsün sürücüsü araçta sıkıştı

Eskişehir'de tıra arkadan çarpan minibüsün sürücüsü araçta sıkıştı
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Eskişehir Çevre Yolu'nda minibüs, önünde seyreden tıra arkadan çarptı. Sürücü sıkıştığı yerden itfaiye tarafından çıkarılıp hastaneye kaldırıldı. Kazada trafik tek şeritten akarken, olay yerinde bira şişeleri olduğu iddia edildi.

Eskişehir'de bir tıra arkadan çarpan minibüsün sürücüsü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Eskişehir Çevre Yolu'nun Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen bir minibüs, önünde seyir halinde olan tıra henüz bilinmeyen sebeple çarptı. Yaşanan çarpışmanın şiddetiyle minibüsün ön kısmında büyük hasar oluşurken, sürücü içeride sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı sürücünün sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kaza sebebiyle Eskişehir Çevre Yolu'ndaki trafik geçici süreyle tek şeritten aktı. Trafiğin aksamasına sebep olan kaza mahallinde çok sayıda bira şişesi olduğu iddia edildi.

Polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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