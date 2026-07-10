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Ankara yolunda tır akaryakıt istasyonuna daldı, faciadan dönüldü

Ankara yolunda tır akaryakıt istasyonuna daldı, faciadan dönüldü
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Eskişehir-Ankara kara yolunda kontrolden çıkan tavuk yüklü tır, bir akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptı. Kazada sürücü ve bir yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir-Ankara kara yolunda kontrolden çıkan tavuk yüklü tırın bir akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, kara yolunun Sivrihisar ilçesinden geçen bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İ.D.(56) idaresinde olan ve Ankara yönünde ilerleyen paketlenmiş piliç yüklü tır, henüz bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan tır bir akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisi ile akaryakıt istasyonunun tabelası yola devrilirken, kullanılamaz hale gelen tır yolu trafiğe kapattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü İ.D. ve yolcu M.Ö. (50) sıkıştıkları yerden çıkarılarak ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Sürücü ve yolcunun durumu iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası tırın ve tabelanın enkazının kaldırılması için çalışma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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