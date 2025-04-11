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Eskişehir'de Tarım İşçilerinin Ateşi Yangın Sanıldı

Eskişehir'de Tarım İşçilerinin Ateşi Yangın Sanıldı
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Eskişehir'de tarım işçilerinin don olayına karşı tedbir amacıyla yaktığı ateşi vatandaşlar yangın zannedip 112 Acil Servis'e ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, ateşin tarım işleri için yakıldığını belirledi.

Eskişehir'de tarım işçilerinin don olayına karşı tedbir maksatlı yaktığı ateşi yangın sanan vatandaşlar 112 Acil Servis'e ihbarda bulundu.

Olay, gece saatlerinde Yeni Atatürk Stadyumu'nun karşısında bulunan Ziraat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki bir tarım arazisinden alevler yükseldi. Ateşi fark eden vatandaşlar 112 Acil Servisi arayarak yangın olduğunu bildirdi. İhbar üzerine kontrol amaçlı bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrollerde, tarım işçilerinin don olayına karşı tedbir maksatlı ateş yaktığı belirlendi.

Öte yandan, 3 gün boyunca daha bu şekilde ateş yakılmaya devam edileceği belirtildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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